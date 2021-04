São Tomé e Príncipe: Carlos Vila Nova na corrida presidencial pela ADI

O partido Partido Ação Democrática Independente (ADI), na oposição, indicou esta sexta-feira, 9, Carlos Vila Nova como seu candidato às eleições presidenciais de 18 de Julho.

A direção da ADI considera que o perfil de Carlos Vila Nova, caso vença as próximas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, irá representar uma nova era.

“Fomos buscar alguém com o perfil diferente do que temos visto no país nas últimas décadas”, disse Américo Ramos, secretário-geral da ADI, que explicou que perante o clima político que se vive no país o partido preferiu não avançar com a candidatura do seu líder Patrice Trovoada.

“Se o partido avançasse com Patrice Trovoada, ele representaria um candidato de amor e ódio. Todos temos assistido os expedientes políticos para impedir (…) por isso a ADI preferiu uma figura mais consensual, tendo em vista os interesses nacionais”, afirmou Ramos.

Carlos Vila Nova já exerceu por duas vezes o cargo de ministro das infraestruturas e recursos naturais e é uma figura ligada ao mundo empresarial, nomeadamente na área do turismo.