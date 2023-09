"São bem-vindos, convido-os a virem”, disse Filipe Nyusi a empresários e gestores em Nova Iorque

Os presidentes de Moçambique e do Malawi e o primeiro-ministro do Lesoto apelaram ao investimento americano nos seus países, num encontro conjunto realizado nesta terça-feira, 19, em Nova Iorque, à margem da 78a. Assembleia Geral da ONU.

A iniciativa visou ligar as indústrias africanas com investidores globais.

Ao falar para empresários, políticos, administradores e personalidades norte-americanas, no Investiment Luncheon Summit, o Presidente moçambicano disse que "são bem-vindos, convido-os a virem”.

“Em Moçambique temos três portos feitos – podemos ter mais do que três -, Maputo, Beira e Nacala. Nacala é o mais profundo e estão ligados por corredores”, acrescentou Filipe Nyusi, quem destacou que Moçambique já tem corredores logísticos fundamentais que ligam os portos no oceano Indico ao interior do continente africano e aos países vizinhos.

No encontro organizado pelo National Forum for Black Public, uma associação que procura ligar os americanos às suas origens africanas, o Presidente do Malawi acrescentou que os países estão a desenvolver um único posto de controlo fronteiriço, "para facilitar as trocas comerciais".

Lazarus Chakwera destacou o “potencial criativo” de África e sublinhou que a “educação é a chave para o desenvolvimento” do continente.



Ele concluiu dizendo aos presentes que "África é a vossa terra mãe e não há nada mais importante do que investir na nossa terra e torná-la melhor”.