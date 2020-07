2Rs, África Ocidental:Costa do Marfim no pós-Coulibaly; instabilidade no Mali

Na Costa do Marfim parece que estamos perante a renovação da candidatura presidencial do atual chefe de estado, Alassane Ouattara, que sob pressão já desistira da ideia, mas que volta a ela porque aquele que escolhera para seu sucessor morreu repentinamente. Falamos de Amadou Gon Coulibaly falecido a 8 de Julho.

No Mali, a instabilidade socio-política continua na ordem do dia. A CEDEAO tenta aproximar as partes, de um lado o presidente Ibrahim Boubacar Keita, e figuras da oposicao do outro lado, que se congregam no movimento 5 de Junho e que exigem a sua demissão. Estes os dois temas para mais uma conversa com os nossos politologos Rui Neumann e Raul Braga Pires.

Para escutar carregue no link.