2Rs África Ocidental: China e o novo "caminho da seda"

Terá a China uma nova estratégia para África no pós-pandemia da COVID-19? Continua a China interessada em prosseguir a ocupação do espaço deixado vazio pelos Estados Unidos e a Rússia? Ou será que uma presença discreta durante 2020 apenas significa que a sua política apenas teve um hiato devido ao novo coronavírus? Estas as questōes abordadas em mais uma conversa com os nossos politólogos Raúl Braga Pires e Rui Neumann em mais uma edição de 2Rs, África Ocidental sobre se há uma re-orientação no relacionamento da China com o continente africano.

Para escutar carregue no link abaixo: