2Rs, África Ocidental: assistência militar vs. direitos humanos

Já várias vezes foi discutida a questão de membros ou unidades de exércitos nacionais enolvidos em violaçōes dos direitos humanos. Exércitos que recebam muita vezes instrução e equipamento de países, na sua maioria Ocidentais.

Um artigo baseada na investigação do The New Humanitarian (ex-IRIN News) da ONU, sobre o Mali, com base em entrevistas com responsáveis malianos, europeus, pessoal militar e defensores dos direitos humanos, escreve-se que apesar dos casos documentados de abusos dos direitos humanos por parte das forças militares malianas, parece que quem dá assistência militar (desde treino a equipamento) não veta os participantes, independentemente de alguns serem acusados de violar os direitos humanos das populaçōes, que são supostos proteger.

Assistência militar e direitos humanos é o tema das mais recente edição da rubrica 2Rs, África Ocidental com os politólogos Ru Neumann e Raúl Braga Pires.

