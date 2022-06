2Rs, África Ocidental: a saída do Mali do G5 Sahel

Com a saída do Mali da força G5-Sahel qual o futuro desta organização regional e da sua força conjunta na execução dos objectivos para que foi criado? O combate ao extremismo e jihadismo na Africa Ocidental? A coordenação de políticas de segurança e desenvolvimento? Será que a saída do Mali é um retrocesso? Um golpe que pode levar ao desaparecimento do G5? Ou poderão outros país e na região tomar o lugar do Mali?

A estas perguntas respondem os nossos politólogos Raúl Braga Pires e Rui Neumann em mais um episódio da rubrica “2Rs, África Ocidental.”

