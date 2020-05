2Rs, África Ocidental: a avaliação do desempenho da força G5 Sahel

As Naçōes Unidas publicaram um relatório sobre as actividades da Força G5-Sahel com ênfase no progresso da operacionalização, da força, mas também realçando a necessidade de apoio internacional, de maior cooperação e coordenação, destacando a necessidade de defesa dos direitos humanos por parte das partes envolvidas. O relatório frisa ainda ser necessário um plano robusto, coerente e integrado envolvendo os governos , os actores locais, as organizaçōes regionais e internacionais para responder ao terrorismo extremista na região do Sahel.

Este o tema para mais uma edição da rubrica 2Rs, Africa Ocidental, com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann em conversa com Ana Guedes que pode escutar carregando no link abaixo.