2Rs, África: o interesse da Turquia pelo continente africano

É África um parceiro "alternativo" aos parceiros ocidentais e mesmo asiáticos? Ancara parece querer abrir novas portas destacando que não tem "passado colonial" no continente. Parece também querer-se posicionar-se em oposição aos interesses chineses no continente. Os analistas têm prestado mais atenção à interacao dos paises africanos com o Ocidente, com a China e a Russia, e podem ter "perdido de vista" a investida turca, e a "presença" turca já existente, quer em equipamento militar quer em exportaçōes dos seus produtos. Erdogan faz questão de saleinetar que foi o presidente fora de África que mais países do continente visitou. A sua última visita levou-o a Angola, Nigéria e Togo.

A conversa que mantivemos com os os nossos dois politólogos, Raul Braga Pires e Rui Neumann fala deste (renovado) interesse turco em África sem esquecer aquele que se parece ter tornado um "espinho" para o presidente Erdogan: Fethulla Gullen e a sua presença em muitos países africanos através das suas várias organizaçōes.