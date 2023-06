Roberto Raposo eleito presidente do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe

Roberto Raposo foi eleitor pelos seus pares presidente do Tribunal Constitucional (TC) de São Tomé e Príncipe.

A eleição acontece nesta quinta feira, 22, após a tomada de posse de quatro novos juízes perante o vice-presidente da Assembleia Nacional, Abnildo de Oliveira.



Raposo foi Procurador Geral da República e também jáexerceu o cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça.



A juíza Kótia Menezes foi eleita vice-presidente do órgão



Leopoldo Marques e Lucas Lima também tomaram posse como juízes do TC, juntando-se ao juiz Jusseley Patrik Lopes, o único que permaneceu em funções depois da entrada em vigor da nova lei interpretativa do sistema judicial, que obriga a jubilação de Juízes com mais de 62 anos de idade.