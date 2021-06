Revús convocam manifestação para Luanda

O auto-denominado Movimento de Jovens Revolucionários volta às ruas de Luanda no próximo Sábado dia 26, de Junho.



Desta vez vão manifestar-se para pedir a destituição do presidente da República, pelo que chamam de fracasso das políticas públicas, promessas eleitorais não cumpridas, agudizar da situação social e económica dos angolanos, as mortes nos hospitais entre outras questões.

Os jovens Revús Sábado saem à rua pela manhã a partir do cemitério da Sant Ana e vão até cem metros do palácio presidencial para exigir que o presidente ponha o seu lugar a disposição, disse Emiliano Catumbela, porta-voz do grupo que acusou o presidente de “falsas promessas” e “incompetência”.

Catumbela dsse estar acautelada as questões administrativas legais...

Luston Mabiala, outro jovem do auto-denominado Movimento Revu diz que o país atingiu o limite da saturação e que é intensão do grupo organizar manifestações semanais até ao dia das próximas eleições.

"O país hoje atingiu uma crise profunda o presidente nada diz, a comida está cada dia mais cara, os angolanos estão a morrer como nunca, o presidente dos angolanos não se pronuncia”, disse