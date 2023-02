Residentes do Moxico divididos quanto a plano de divisão administrativa

Cidadãos da província angolana do Moxico mostram-se divididos quanto a planos para se dividi-la em duas novas províncias com alguns a darem prioridade à construção de infraestruturas e outros a dizerem que isso iria forçar essa mesma construção.

A província do Moxico é a maior de Angola em termos territoriais e uma das escolhidas pelo projecto do executivo, da Divisão Política Administrativa, para ser repartida em duas províncias, a primeira com sede no Luena e a segunda com sede no Alto Zambeze.

O senhor Amândio diz que é natural do Cazombo, Alto Zambeze há quase sessenta anos

"Vão dividir o quê? Nós no Cazombo não temos nada, nem pessoas suficientes temos”, disse.

“Eu até acho que se nos entregassem para o país estrangeiro a vizinha Zâmbia, seria melhor, nós encontramos saúde lá, educação é lá, não temos água, apesar dos vários rios que temos, não há luz, então com 57 anos de idade quanto tempo mais tenho que esperar para viver bem na minha terra?” interrogou, acrescentando que “práticamente estamos a ser colonizados na própria terra!".

"Deveriam primeiro fazer as autarquias, sem precisar dividir a província e separar famílias acho que não faz qualquer sentido essa divisão que se pretende", acrescentou.

A senhora Delfina é do bairro Sangondo, na outra margem no Luena, diz que a divisão política administrativa dava no mesmo.

"Pra quê só dividir? Não vai alterar nada, acho que isto para mim é indiferente pra nós, pra mim pelo menos é indiferente se vão dividir ou não o Moxico", disse.

.Outro nato da província e natural do município do Alto Zambeze, o senhor Jairo pensa que faz sentido caminhar-se para a divisão.

"Pra mim seria muito vantajoso esta divisão, acreditamos que acabaria com todo o sofrimento que temos aqui no Alto Zambeze, para chegar à sede da província são 519 Km de distância, aqui não temos quase nada tudo é na capital, não há hospitais competentes, não há escolas superiores, acredito que se transformar em província estas infraestrutas seriam erguidas aqui", disse.

Outro que nasceu e cresceu em Cazombo, no município do Alto Zambeze é o senhor António que diz ser mais fácil e barato viajar para uma outra província do que se deslocar para outra localidade dentro da mesma província mas acha prematura a ideia de se dividir em duas províncias.

Lembrar que o plano da divisão político administrativo do executivo prevê dividir as províncias do Moxico em duas e o Cuando Cubango também em duas províncias, enquanto que os municípios actuais seriam aumentados em todo território de 164 para 581, desapareceriam as comunas, distritos e vilas.