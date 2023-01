Republicanos vivem momento caótico ao não conseguirem eleger presidente da Câmara dos Representantes

O candidato republicano à presidência da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, não conseguiu os 218 votos necessários para substituir a democrata Nancy Pelosi no cargo.



Nas três votações realizadas nesta terça-feira, 3, um grupo de legisladores ultraconservadores não apoiou McCarthy, na abertura da 118ª sessão do Congresso.



Foi a primeira vez em 100 anos que nem um republicano nem um democrata ganhou a presidência da Câmara na primeira volta de votação para se tornar o líder da câmara de 435 membros.



No final da terceira votação, os opositores chegaram a 20, enquanto os 212 representantes democratas votaram no seu líder, Hakeem Jeffries, recentemente eleito.



Os republicanos terão uma estreita maioria de 222 a 212 representantes na Câmara, mas 20 deles não deram o seu voto s McCarthy por considerar que ele não é conservador o suficiente para liderar os republicanos.



Uma quarta ronda de votação realiza-se nesta quarta-feira, ao meio-dia.



Enquanto McCarthy diz que não retira a candidatura, Andy Biggs, do Arizona, e Jim Jordan, de Ohio, dois conservadores contra o Presidente Joe Biden, começam a ganhar apoios.



Observadores políticos falaram em caos entre os republicanos e num começo desconcertante para a nova maioria de McCarthy que escancara os desafios que os republicanos podem enfrentar nos próximos dois anos, rumo às eleições presidenciais de 2024.