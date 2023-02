Republicanos expulsam a democrata Omar de importante comissão da Câmara dos Representantes

Os Republicanos da Câmara dos Representantes votaram para o afastamento da congressista Democrata lhan Omar da Comissão dos Assuntos Externos da Câmara.

A votação numa sessão barulhenta esta quinta-feira, para retirar a legisladora muçulmana nascida na Somália, teve lugar depois dos seus comentários críticos sobre Israel, no passado.

A sua expulsão é considerada uma escalada de tensões no novo Congresso depois de os democratas terem expulso os legisladores do Partido Republicano de extrema-direita de comissões por causa dos seus comentários incendiários e violentos na última sessão legislativa.

O presidente da Câmara Kevin McCarthy trabalhou rapidamente para solidificar o hesitante apoio dos seus colegas republicanos depois de alguns legisladores do Partido Republicano terem manifestado reservas quanto a dar um passo tão dramático. A democrata do Minnesota pediu desculpa por comentários que disse ter vindo a compreender serem anti-semitas.

O afastamento dos legisladores dos comités da Câmara era essencialmente sem precedentes até os democratas terem, há dois anos, afastado os Representantes republicanos Marjorie Taylor Greene da Geórgia e Paul Gosar do Arizona.

A votação 218-211, segundo as linhas partidárias, teve lugar no debate em que os Democratas acusaram o Partido Republicano de visar Omar com base na sua raça. Omar defendeu-se na Câmara, perguntando se alguém ficou surpreendido por ela estar a ser alvo, "porque quando se empurra o poder, o poder empurra para trás". Os colegas democratas abraçaram-na durante a votação.

"A minha voz vai ficar mais alta e mais forte, e a minha liderança será celebrada em todo o mundo", disse Omar num discurso de encerramento.

Os republicanos concentraram-se em seis declarações que Omar fez, "sob a totalidade das circunstâncias, desqualificam-na de servir na Comissão dos Negócios Estrangeiros", disse o Representante republicano Michael Guest do Mississipi.

"Todos os membros, tanto republicanos como democratas, que procuram servir nos Negócios Estrangeiros, devem ser mantidos ao mais alto nível de conduta devido à sensibilidade internacional e às preocupações de segurança nacional sob a jurisdição desta comissão", disse Guest.

A resolução proposta pelo republicano Max Miller, de Ohio, antigo funcionário da administração Trump, declarava: "Os comentários de Omar trouxeram desonra à Câmara dos Representantes".

O líder democrata Hakeem Jeffries de Nova Iorque disse que Omar "cometeu por vezes erros" e proferiu afirmações anti-semitas que foram condenadas pelos democratas da Câmara há quatro anos. Mas não foi disso que se tratou a votação de quinta-feira, disse ele.

"Não se trata de responsabilização, trata-se de vingança política", disse Jeffries.

A representante Alexandria Ocasio-Cortez, foi mais além, dizendo que a acção do Partido Republicano foi um dos "legados nojentos depois do 11 de Setembro", uma referência ao 11 de Setembro de 2001, ataque - "o alvo e o racismo contra os muçulmanos-americanos em todos os Estados Unidos da América". E isto é uma extensão desse legado".

Ocasio-Cortez acrescentou: "Trata-se de atingir as mulheres de cor".

Omar é uma das duas primeiras mulheres muçulmanas eleitas para o Congresso. Ela é também a primeira a usar um hijab na câmara depois de as regras terem sido alteradas para permitir aos membros tapar a cabeça por razões religiosas.

Omar rapidamente gerou controvérsia depois de entrar no Congresso em 2019 com um par de tweets que sugeriam que os legisladores que apoiavam Israel eram motivados pelo dinheiro.

No primeiro, criticou o Comité Americano de Assuntos Públicos de Israel, ou AIPAC. "É tudo sobre o bebé Benjamin", escreveu ela, invocando gírias sobre notas de 100 dólares.

Quando perguntado no Twitter a quem estava a pagar aos membros do Congresso para apoiar Israel, Omar respondeu, "AIPAC!

Os comentários suscitaram uma reprimenda pública da então Presidente da Câmara Nancy Pelosi e de outros democratas que deixaram claro que Omar tinha ultrapassado o limite. Ela logo pediu desculpa.

"Racist gaslighting"

"Temos de estar sempre dispostos a recuar e pensar através da crítica, tal como espero que as pessoas me ouçam quando outros me atacam sobre a minha identidade", tweetou Omar. "É por isso que peço desculpa inequivocamente".

Os democratas montaram uma ardente defesa de Omar e das experiências que ela traz para o Congresso.

Os legisladores negros, latinos e progressistas, em particular, falaram da sua voz única na Câmara e criticaram os republicanos por aquilo a que chamaram um ataque racista.

"Racist gaslighting", disse a representante Cori Bush, Democrata do Missouri. Uma "resolução de vingança", disse a representante Primila Jayapal de Washington, a presidente do caucus progressista.

"É tão doloroso assistir", disse a representante Rashida Tlaib, democrata de Michigan, que chegou ao Congresso com Omar, em 2019, as duas primeiras mulheres muçulmanas eleitas para a Câmara.

"À deputada Omar, lamento muito que o nosso país vos falhe hoje através desta câmara", disse Tlaib por entre lágrimas. "O seu lugar é nesse comité".

Os comentários anteriores de Omar foram usados nas várias observações destacadas nas resoluções que pretendiam a sua remoção da Comissão dos Negócios Estrangeiros.

O presidente da comissão, o republicano Michael McCaul do Texas, defendeu a exclusão de Omar do painel durante uma recente reunião à porta fechada com colegas republicanos.

"É que a sua visão do mundo, de Israel é tão diametralmente oposta à do comité", disse McCaul aos repórteres ao descrever a sua posição. "Não me importo de ter diferenças de opinião, mas isto vai para além disso".

McCarthy já bloqueou os representantes Adam Schiff e Eric Swalwell, ambos democratas da Califórnia, de voltarem a integrar o Comité de Inteligência da Câmara, desde que o Partido Republicano assumiu o controlo da Câmara em Janeiro. Embora as nomeações para o painel de inteligência sejam uma prerrogativa do presidente do comité, a acção sobre Omar requer uma votação da Câmara.

Vários republicanos cépticos quanto à remoção de Omar pretendiam um "processo justo" para os legisladores que enfrentam a remoção. McCarthy disse-lhes que iria trabalhar com os democratas na criação de um sistema nesse sentido, mas reconheceu que ainda é um trabalho em progresso.