EUA: republicanos da Câmara votam destituição de chefe de segurança interna

Os republicanos na Câmara dos Representantes dos EUA votaram na noite de terça-feira pela destituição do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, alegando que ele é responsável por um fluxo recorde de migrantes ilegais que cruzaram a fronteira entre os EUA e o México no ano passado.

A votação foi de 214-213 a favor do impeachment, com três republicanos a votarem com os democratas.

Os republicanos conservadores de linha dura têm como alvo Mayorkas há meses, mas não conseguiram aprovar a sua destituição por um único voto na semana passada, quando três republicanos da Câmara votaram contra o esforço e os líderes do partido na Câmara não perceberam que um legislador democrata que se opunha ao impeachment apareceria para votar embora estivesse hospitalizado aguardando cirurgia.

A votação de terça-feira foi acirrada novamente, mas acabou a favor da destituição de Mayorkas, de 64 anos, quando regressou o líder da maioria republicana Steve Scalise, que não estava presente durante a votação da semana passada por estar a ser tratado de cancro.

Mayorkas tornou-se apenas o segundo membro de uma admninistração na história dos EUA a sofrer destituição, depois do Secretário da Guerra William Belknap em 1876. O impeachment de Mayorkas, o equivalente político de uma acusação, pode revelar-se uma vitória simbólica para os seus críticos republicanos, que procuram, à medida que as eleições de Novembro se aproximam, atacar o presidente democrata Joe Biden e os legisladores democratas pelo caos no sul dos EUA. fronteira.

Recorde de 10 mil migrantes por dia detidos na fronteira em Dezembro

O Senado controlado pelos Democratas, com uma maioria de 51-49, certamente absolverá Mayorkas. É necessária uma votação de dois terços para uma condenação, o que significa que pelo menos 18 democratas teriam de votar a favor de uma condenação se todos os republicanos o fizessem também.

Agora que a Câmara aprovou o afastamento de Mayorkas, o Senado será obrigado a pelo menos iniciar um julgamento. Mas poderia votar pela rejeição dos artigos, dissolver o julgamento ou encaminhar os artigos de impeachment a uma comissão. O impeachment de altos funcionários dos EUA depende de eles terem cometido "crimes graves e contravenções".

Mayorkas disse que as acusações contra ele são infundadas e que continuou com o seu trabalho. Os republicanos que pedem o seu afastamento dizem que ele violou as leis de imigração ao não deter migrantes em número suficiente na fronteira e ao implementar um programa de liberdade condicional humanitária que permitiu a entrada no país de pessoas que de outra forma não se qualificariam para entrar. Eles também alegam que ele mentiu ao Congresso quando afirmou que a fronteira é segura.

Essencialmente uma disputa política, dizem os democratas

O principal democrata do comitê também divulgou um comunicado após a votação.

​“Para ser claro, este impeachment infundado não fará nada para proteger a fronteira – os republicanos admitiram isso. É claro que eles não têm a menor credibilidade em questões de segurança fronteiriça. Em vez de fornecer ao Departamento de Segurança Interna os recursos de que necessita ou de trabalhar em conjunto para uma solução bipartidária, eles rejeitaram qualquer solução pela única razão de que podem ter um problema político num ano eleitoral”, disse o congressista Bennie G. Thompson.

Os democratas e alguns especialistas jurídicos argumentaram que o debate sobre a possibilidade do afastamento de Mayorkas é essencialmente uma disputa política, e não uma questão que atenda ao padrão constitucional dos EUA sobre se ele cometeu "crimes graves e contravenções".

Os republicanos atacaram Biden e Mayorkas por aliviarem as restrições fronteiriças depois que Biden derrotou o presidente republicano Donald Trump nas eleições de 2020 e mudou as regras de migração que Trump havia imposto. Na semana passada, embora muitos legisladores republicanos pressionassem pelo impeachment de Mayorkas, manifestaram a sua oposição a uma proposta bipartidária do Senado que teria imposto os controlos fronteiriços mais rígidos em anos, depois de Trump ter dito que se opunha à proposta por não ser suficientemente dura.

Os controlos de imigração serão certamente uma questão proeminente na disputa presidencial de Novembro, onde Biden e Trump deverão voltar a enfrentar-se.