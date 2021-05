Representante republicana Liz Cheney afastada da liderança na Câmara por criticar Trump

O grupo parlamentar republicano na Casa dos Representantes afastou a representante Liz Cheney da liderança do grupo nesta quarta-feira, 12, por ter criticado o ex-Presidente Donald Trump e votado a favor da sua impugnação noa qual foi acusado de estimular insurreição no dia 6 de Janeiro contra o edifício do Capitólio.

"Vou fazer o que estiver em minhas mãos para garantir que o ex-Presidente não volte nunca mais (ao poder)", declarou Cheney à imprensa, no Congresso, após a votação secreta.

No debate sobre a impugnação de Trump na Câmara, ela disse que as mentiras de Trump envenenam o sistema democrático e quem diz que as eleições foram roubadas está a minar a democracia.

Cheney, até hoje a terceira na liderança do grupo republicano, é filha do ex-vice-presidente republicano Dick Cheney.

No grupo republicano, ela tinha por missão decidir a opinião do partido a respeito de propostas legislativas e auxiliar os demais representantes em diversos assuntos.