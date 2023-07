Rei de Marrocos quer normalizar relações com a Argélia

O rei Mohammed VI de Marrocos expressou a esperança de que as relações do seu país com as Argélia serão normalizadas e as fronteiras reabertas.

O monarca falava num discurso ppara assinalar o aniversário da sua subida ao trono em 1999 afirmando estar “a orar ao todo poderoso” para a normalização das relações entre “os dois povos irmãos”.

As fronteiras entre os dois paises estão encerradas desde 1994, depois de Marrocos ter acusado a Argélia no envolvimento num ataques de militantes islâmicos a um hotel na cidade de Marrakesh em que dois turistas foram mortos.

Em Agosto de 2021 a Argélia corotou as relações diplomáticas com Marrocos que acusou de envolvimento em “atos hostis".

As tensões entre os dois países são agravadas pelo apoio da Argélia ao movimento Polisario que quer a independncia do Sahara Ocidental que Marrocos diz ser seu território.

No início deste mês Israel reconheceu a soberania de Marrocos sobre o território, o que Argel classificou de “uma flagrante violação da lei internacional”^.

Ao contrário de Argel Marrocos mantem relações diplomáticas com Israel.