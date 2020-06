Regresso das aulas em Angola divide opiniões

O impasse no processo de regresso às aulas em Angola está a criar

constrangimentos aos empresários do ensino privado e a dividir as

opiniões em toda sociedade.

Ainda não é consensual a decisão anunciada pelo Governo angolano de

retomar as aulas a partir do mês de Julho, de forma gradual começando

com o ensino superior e secundário e mais tarde o ensino primário.



As condições sanitárias da maioria das escolas públicas do país são

apontadas como um autêntico atentado à saúde dos alunos, caso as

autoridades decidam avançar com a sua decisão, com o país ainda numa

situação de incerteza quanto as consequências da atual crise

sanitária.



A realidade das escolas públicas mostra bem como as

autoridades nunca se dignaram em fazer da educação um setor

prioritário e estratégico para garantir o desenvolvimento humano.



Só assim se justifica a falta de água potável e de condições de

higienização, cuja gravidade a sociedade alerta as autoridades para

acautelarem ospotenciais elementos de insegurança para os alunos,

caso as aulas retomem, numa altura em que os números da pandemia

continuam a subir no pais.



Para tranquilizar as preocupações que são apresentadas pelos

encarregados de educação, a Associação Nacional do Ensino Particular

apresentou um estudo com soluções que passam pela aquisição de

material de biossegurança que considera indispensáveis para a retoma

das aulas.



Segundo o estudo, os custos para os colégios podem variar

entre os três e os 14 milhões de kuanzas.

A associação afirma ter assinado um acordo com uma instituição bancaria nacional, mas ainda assim espera contar com a comparticipação dos pais e

encarregados de educação.

Os governadores provinciais foram chamados a emitir a sua opinião,

durante um encontro com a ministra de estado para o sector social,

Carolina Cerqueira, e a conclusão do encontro desta semana foi que

ainda não recomendável avançar com as aulas a partir do próximo mês.



O Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF) propõe o mês de

setembro como o ideal para o arranque das aulas.



Este é o tema do programa Janela de Angola, em que participam a vice-presidente do SINPROF, Hermínia Ferreira, o representante do ensino

particular, Bernardo Fernandes, e o diretor para o ensino geral do

Ministério da Educação, Gabriel Boaventura.

Acompanhe aqui: