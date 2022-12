Reféns alemães libertados após mais de 4 anos de detenção no Sahel

Após mais de quatro anos de detenção no Sahel, o humanitário alemão de 63 anos Jörg Lange foi libertado, a ONG para a qual ele trabalhava, Help, anunciou no sábado.



"Estamos muito aliviados e gratos por o nosso colega Jörg Lange, após mais de quatro anos e meio, poder regressar à sua família", escreveu a directora executiva da Help, Bianca Kaltschmitt, numa declaração.



Segundo o semanário Der Spiegel, apoiando-se em "fontes de segurança", Lange "está a sair-se bem, dadas as circunstâncias". Ele teria sido repatriado para a Alemanha a bordo de um avião do exército, acrescenta Der Spiegel.



Questionado pela AFP, o governo alemão recusou-se a comentar.



É graças aos serviços secretos marroquinos e aos seus contactos com grupos jihadistas no Sahel, segundo a Der Spiegel, que esta libertação pôde ter lugar.



A ONG "agradece sinceramente a todos aqueles que contribuíram para esta libertação ou que a apoiaram, em particular a unidade de crise do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a polícia criminal, assim como as autoridades e amigos no Mali, no Níger e nos países vizinhos".



Lange foi raptado a 11 de Abril de 2018, na região ocidental do Níger, por homens armados em motos perto de Ayorou, numa região fronteiriça do Mali atormentada por ataques jihadistas recorrentes. O seu condutor nigeriano foi libertado pouco depois.



Segundo a imprensa alemã, Lange foi vendido após o seu rapto ao grupo jihadista "Estado Islâmico no Grande Sahara" (EIGS).



Estes raptores tinham exigido um resgate de sete dígitos e enviado vários vídeos do humanitário, nos quais apelou ao governo alemão para que não arrastasse as negociações.



De acordo com Der Spiegel, Berlim tinha considerado a sua libertação por uma unidade de elite da Bundeswehr, as forças especiais do KSK, mas tinha desistido devido aos riscos de tal operação.



Pelo menos quatro reféns ocidentais continuam detidos no Sahel, de acordo com uma contagem que cobre apenas os casos tornados públicos pela sua comitiva ou pelo seu governo: O francês Olivier Dubois, raptado a 5 de Maio de 2021, o americano Jeffery Woodke (14 de Outubro de 2016), o australiano Arthur Kenneth Elliott (15 de Janeiro de 2016) e o romeno Iulian Ghergut (4 de Abril de 2015).



Outro alemão, o padre Hans-Joachim Lohre, de quem não se tem ouvido falar desde finais de Novembro, é amplamente considerado raptado, embora não tenham sido relatadas quaisquer reivindicações.



Este padre católico devia celebrar a Missa num distrito de Bamako mas tinha desaparecido à noite, um provável rapto de natureza excepcional na capital do Mali.



A violência jihadista no Sahel começou em 2012 no Mali, matando milhares e deslocando milhões de pessoas. Espalharam-se pelos vizinhos Burkina Faso e Níger e ameaçam agora os estados do Golfo da Guiné.



Esta grave crise de segurança conduz à violência de todos os tipos, dos quais os raptos são um dos aspectos, quer de estrangeiros quer de habitantes locais. As motivações, ideológicas ou vilões, vão desde a exigência de resgate até ao acto de represálias, passando pela vontade de regatear.



A França completou em Agosto a retirada das suas tropas que operavam no Mali há quase 10 anos. Mas Paris, que ainda emprega cerca de 3.000 soldados no Sahel, concedeu-se seis meses para finalizar a sua nova estratégia em África.