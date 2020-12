Rede internacional de drogas desmantelada em Luanda

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Angola revelou ter desmantelado uma rede internacional de tráfico de drogas, ao interceptar na quinta-feira, 3, um carregamento de seis quilos de cocaina, proveniente do Brasil no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, de Luanda.

Na operação, sete homens, com idades entre 26 e 40 anos, foram detidos no bairro do Palanca, na capital angolana, e a rede tinha ramificações no Brasil, Portugal, Angola e República Democrática do Congo, segundo disse o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), superintendente Manuel Halaiwa, à Televisão Pública de Angola (TPA), nesta segunda-feira, 7.

O suposto mandante do crime é um angolano conhecido como Binda, de 49 anos, natural de Cabinda,e que estava em fuga desde 2018.

Entre os detidos estão um agente da Polícia Nacional, um oficial das Forças Armadas, um português e um brasileiro

No total, e segundo Halaiwa, o SIC apreendeu cerca de 36 quilos de cocaína na posse da rede.

Todos os detidos devem ser apresentados em breve à justiça para legalização da prisão.