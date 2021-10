Rebeldes do Tigray dizem ter tomado importante cidade na Etiópia e Governo fala em propaganda

Os rebeldes da Frente de Libertação do Povo do Tigray (TPLF) anunciaram neste sábado, 30, ter tomado o "controlo total" da cidade estratégica de Dessie, no norte do país, o que, caso se confirme, representa um grande golpe no Governo federal na sua guerra que dura há quase um ano contra os rebeldes.

Entretanto, o Governo disse que tudo não passa de propaganda.

"A cidade de Dessie está sob controlo total das nossas forças", escreveu Kindeya Gebrehiwot, porta-voz da TPLF, no Twitter.

Por seu lado, Legesse Tulu, porta-voz do Governo afirmou à agência de notícias Reuters que o Governo continua a controlar a cidade e que tudo não passa de "propaganda" dos rebeldes.

Até agora, não há uma confirmação de fonte independente sobre quem controla a importante cidade de Dessie.

Antes, em comunicado divulgado hoje, o Departamento de Estado americano pediu aos rebeldes que se retirem das regiões de Amhara e Afar, onde os combates se intensificaram.

Washington também pediu que a TPLF"detenha o seu avanço nas cidades de Dessie e Kombolcha".