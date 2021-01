RDC: Tshisekedi tenta afastar governo de apoiantes de Joseph Kabila

O presidente da República Democrática do Congo Etienne Tshisekedi nomeou um senador para negociar uma maioria parlementar que lhe permita forçar a demissão do actual governo dominado por apoiantes do seu predecessor Joseph Kabila.

Tshisekedi nomeou ontem o Senador Modeste Bahati para tentar negociar o apoio de uma maioria no parlamento ao partido Sagrada União o que permitirá então que se introduzida uma moção de não -confiança no actual governo dominado por apoiantes de Kabila.

O presidente afirma que divisões na actual aliança têm-no impedido de fazer frente com eficàcia à violência armada no leste do país, de reformar o sistema judicial e angariar apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

O Senador Bahati tem um mandato de trinta dias para tentar assegurar uma nova maioria parlamentar