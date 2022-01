RDC: condena dezenas pelo homicídeo de peritos da ONU

Um funcionário local da imigração estava entre os que foram condenados à morte enquanto um coronel do exército foi condenado a 10 anos de prisão, disse Thomas Fessy, investigador sénior da Human Rights Watch para o Congo. O Congo tem observado uma moratória sobre a pena de morte desde 2003, pelo que os condenados cumprirão penas de prisão perpétua.

Mas Fessy e a irmã de Catalan disseram que os investigadores tinham ignorado o potencial envolvimento de oficiais de alto nível e que o julgamento não tinha revelado a verdade.

Catalan, uma sueco, e Sharp, um americano, estavam a investigar a violência entre as forças governamentais e uma milícia na região central de Kasai, em Março de 2017, quando foram detidos ao longo da estrada por homens armados, que os levaram para um campo e foram executados.

Oficiais congoleses atribuíram as mortes à milícia Kamuina Nsapu. Inicialmente negaram o envolvimento de quaisquer agentes do Estado, mas mais tarde prenderam o coronel e vários outros oficiais que, segundo eles, estavam a trabalhar com os rebeldes.

Após um julgamento de quase cinco anos marcado por repetidos atrasos e pela morte de vários arguidos detidos, um tribunal militar na cidade de Kananga proferiu o seu veredicto no sábado.

Entre os condenados à morte estava Thomas Nkashama, um funcionário local da imigração que se encontrou com Catalan e Sharp no dia anterior à sua missão fatal, disse Fessy à Reuters. Outros eram alegados membros da milícia.

O coronel Jean de Dieu Mambweni, que também se encontrou com Catalan e Sharp antes da sua missão, foi condenado a 10 anos, disse Fessy.

Os procuradores e advogados de defesa no caso não estiveram imediatamente disponíveis para comentários.

A irmã da Catalan, Elisabeth Morseby, disse após o veredicto que o testemunho no caso era de fiabilidade duvidosa dado o tempo que os arguidos tinham passado juntos na prisão e disse que a condenação de Mambweni era uma cortina de fumo.

"Para que a verdade surja, todos os suspeitos, incluindo os mais altos na hierarquia, precisam de ser interrogados, o que ainda não foi feito", disse ela à Reuters.

Os promotores dizem ter seguido as provas disponíveis.

Fessy disse que ainda havia mais perguntas do que respostas após o veredicto.

"A investigação e, por fim, este julgamento não conseguiram descobrir a verdade completa sobre o que aconteceu. As autoridades congolesas, com o apoio da ONU, deveriam agora investigar o papel crítico que os altos funcionários podem ter desempenhado nos assassinatos", disse.

Ann Linde, Ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, fez eco desse apelo no Twitter: "Crucial que a investigação relativa a outros envolvidos continue a revelar a verdade e a fazer justiça. Encorajamos as autoridades a cooperar plenamente com o mecanismo da ONU".

