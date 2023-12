RDC: Candidatos da oposição pedem protestos depois do anúncio dos resultados eleitorais

Um grupo de candidatos presidenciais da oposição na República Democrática do Congo (RDC) pediu neste domingo, 31, aos seus apoiantes que saiam às ruas para protestar após a divulgação dos resultados provisórios das eleições gerais que deve acontecer ainda hoje.



“Apelamos ao nosso povo para que saia em massa às ruas após a proclamação da fraude eleitoral”, dizem aqueles líderes num comunicado no qual alegam irregularidades generalizadas, que dizem ter permitido fraudes, nas eleições dos dias 20 e 21.



"Rejeitamos categoricamente as eleições falsas... e os seus resultados", afirmaram os principais candidatos da oposição numa declaração conjunta, na qual exigem a realização de novas eleições, em data a ser acordada por todos e com um novo órgão eleitoral.



Durante a semana, o Governo rejeitou os apelos para uma repetição das eleições.



Vários problemas logísticos, adiamento da votação em algumas assembleias de voto por um dia e uma contagem de votos sem muita transparência alimentaram os protestos que ameaçam desestabilizar ainda mais um paísque vive uma enorme crise de insegurança há anos.



Dados oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral Independente (CENI) mostram o Presidente Felix Tshisekedi muito à frente dos seus 18 adversários, com mais de 72% dos cerca de 17,8 milhões de votos contados até agora num total ainda não especificado.



Desde o dia das eleições, alguns dos principais adversários de Tshisekedi, incluindo o antigo executivo petrolífero Martin Fayulu, têm apelado a uma repetição das eleições presidenciais e legislativas.



A CENIe o Governo rejeitaram estas alegações.



Na quinta-feira, 28, a missão conjunta de monitorização eleitoral da poderosa Igreja Católica da RDC e de igrejas protestantes instou a CENI a divulgar apenas os resultados baseados em contagens corretamente consolidadas dos centros de votação locais e disse ter havido muitas irregularidades que poderão ter comprometido a verdade eleitoral em muitos locais.