Rapper Brigadeiro 10 Pacotes envenenado em Luanda, denuncia secretário-geral do seu projecto político

O rapper e activista angolano Brigadeiro 10 Pacotes, que encabeça o projecto de criação de um partido político denominado RENTES-PJ, foi vítima de envenenamento em Luanda, há dias, por pessoas não identificadas, de acordo com um comunicado daquele projecto político.

Em entrevista à VOA, o secretário-geral do CRENTES-PJ, Nocêncio Dikuiza, que está no Uíge em visita de trabalho, confirmou o envenenamento de Brigadeiro 10 Pacotes, que encontra-se internado numa das unidades hospitalares do país.

“Brigadeiro 10 Pacotes começou a sentir-se mal nos últimos dias, com suspeitas de estar com problemas de paludismo e, em seguida, começou a fazer a medicação, mas sem êxito e como a situação continuava na mesma e, depois de apurados exames, descobriu-se a real causa de não estar a gozar de uma boa saúde, que, é envenenamento”, confirmou Dikuiza.

No comunicado, apoiantes do CRENTES-PJ no Uíge condenam o acto que consideram “de covardia, criminoso e de selvajaria com os direitos humanos” e lançaram uma campanha de orações a favor do seu líder, com o lema “o amor vence o ódio, Brigadeiro 10 pacotes queremos-te vivo”.

O secretário da comissão instaladora no Uíge, Salvador dos Santos Vovito, anunciou uma vigília no próximo sábado, às 17 horas, defronte à Sé catedral do Uíge.

Salvador dos Santos acrescentou que todos os procedimentos estão ser feitos para a realização da vigília e pediu a participação da sociedade no acto.