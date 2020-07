Rapper angolano Brigadeiro 10 Pacotes prepara lançamento de um partido político

O rapper angolano Brigadeiro 10 pacotes decidiu avançar com a criação de um partido político, denominado Cidadãos Revolucionários Nacionais para Transformação da Estrutura Social-Partido dos Jovens, (CRENTES-PJ).

Os promotores desta iniciativa deram início à recolha de assinaturas para a legalização do partido junto do Tribunal Constitucional.

No passado fim-de-semana, a campanha decorreu na província do Uíge.

O porta-voz dos promotores na província, Abel Domingos Gomes, mostra-se otimista com o projecto e pede justiça e transparência no processo de legalização do partido.

“Esperamos o deferimento do Tribunal Constitucional o mais rápido possível, nós estamos a ter bastante zelo na recolha das assinaturas e estamos a ter bastante cuidado na seleção das pessoas que nos possam dar apoio à candidatura”, revela Gomes que, desta forma, pretende assegurar a breve legalização do projeto.

Iniciativas semelhantes estão a ter lugar em todo o país.