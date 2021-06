Raízes da infelicidade familiar em novo album do rapper Luso

O rapper angolano Luso vai lançar esta semana um novo album denominado “laços de Família” em que retrata problemas de todo o género de uma família, parecendo assim provar a famosa frase do escritor russo Leo Tolstoy que disse que “todas as familias felizes são iguais, mas cada família infeliz é infeliz do seu próprio modo”.



O lançamento de novo álbum em formato digital e físico, denominado “laços de Família” acontece no próximo dia 09 de junho nas mais variadas plataformas digitais.

“Laços de Família” é uma obra discográfica na qual LUSO espelha através da sua particularidade artística alguns dos problemas conjugais e conflitos familiares causados pelo meio social em que a família está inserida.

O Rapper disse à Voz da América que tentou abordar problemas “externos causados pela sociedade em que estamos insteridos e problemas internos causados pelos próprios meios da família como traição, relações extra-conjugais, filhos que não se dão bem com o pai, pais que incutem sonhos que eles não conseguiram alcançar”.

Luso disse esperar que o seu album sirva para “reflectir se estamos a fazer o que é certo enquanto membros de uma família”.

O album não tem como objectivo “chocar com aquilo que é quase cultural mas para vermos se realmente estamos a fazer o certo”, acrescentou.

Luso, nascido em Luanda, iniciou a sua carreira em Lisboa numa zona por muitos vista como o berço do hip-hop português



São no total 15 faixas, sete das quais retratam e espelham problemas inter-conjugais e outras traduzem os conflitos familiares causados, maioritariamente, pelo meio social em que a família está inserida.



Neste álbum, o músico reúne participações, Kool klever, Lil Jorge, YCI Walter, Lio Francis e produções de Prod. GC Brown e Marley do Beat entre outros.



Dividido em duas partes, Laços de Família estará disponível em duas vias, sendo que a parte 1- Laços De Família (Problemas Internos), sai via digital no dia 09 de junho deste ano e a parte 2- Laços de Família (Problemas Internos + Externos) sairá em formato - físico + digital em Dezembro de 2021.