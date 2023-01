Rússia procura recuperar aliados em África, dizem analistas angolanos

A passagem do chefe da diplomacia russa, durante algumas horas, por Luanda,

merece várias análises, em particular após as autoridades angolanas terem mudado a sua posição em relação à invasão da Rússia contra

Ucrânia.



Em Luanda, Serguei Lavrov encontrou um ambiente adverso apesar das relações históricas entre os dois países, mas esclareceu, numa conferência de

imprensa, que nada vai beliscar a cooperação bilateral saudável.



Outro assunto digno de registo nesta visita tem a ver com o

anúncio de que a Rússia vai acolher, em finais de Julho, uma cimeira

com países africanos.



Serguei Lavrov realçou que a Rússia, nas Nações Unidas, vai

"continuar a apoiar" as posições defendidas pelos próprios países

africanos para encontrar soluções para os conflitos.



As autoridades angolanas reafirmarm a sua posição e

a importância da via pacifica para a

resolução do referido conflito. .



Para analistas, a Rússia procura desesperadamente recuperar os

seus aliados tradicionais no continente africano.

Acompanhe o debate com o analista político Agostinho Sikato, os

especialistas de relações internacionais, Nkikinamo Tussamba e Agusto

Morais: