Rússia prende cidadão dos EUA acusado de tráfico de drogas

MOSCOVO, 11 Jun (Reuters) - Um músico norte-americano e ex-pára-quedista foi preso em Moscovo por acusações de tráfico de drogas e a sua presença tribunal, trancado numa jaula de metal, foi exibida na televisão estatal.

O sistema judicial da Rússia nomeou o americano detido como Michael Travis Leake, 51 anos de idade, ex-compositor e músico da banda de rock russa "Lovi Noch".

A televisão estatal Rossiya 24 o mostrou de pé numa cela do tribunal, enquanto a REN TV mostrou uma foto dele sendo detido em 6 de junho em Moscou, deitado no chão de roupa interior e camisete com as mãos atrás das costas.

“A 10 de junho de 2023, o Tribunal Distrital de Khamovniki de Moscovo tomou uma medida de contenção contra um cidadão dos EUA”, de acordo com um comunicado no aplicativo de mensagens Telegram dos tribunais de jurisdição geral de Moscovo. "O ex-pára-quedista e músico, acusado de dirigir um negócio de tráfico de drogas envolvendo jovens, permanecerá sob custódia até 6 de Agosto de 2023."

Não ficou claro se Leake tinha um advogado. A Reuters não conseguiu entrar em contato com Leake para comentar porque ele estava sob custódia russa. Mensagens para a banda em que ele estava envolvido não tiveram resposta.

A REN TV disse que uma substância suspeita foi encontrada no apartamento de Leake.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse: "Estamos cientes dos relatos da recente prisão de um cidadão americano em Moscovo", acrescentando que, quando um cidadão americano é detido no exterior, o Departamento "busca acesso consular o mais rápido possível e trabalha para fornecer todas as informações apropriadas para assistência consular”.

O porta-voz não disse se as autoridades americanas já tiveram acesso consular a Leake.

A agência de notícias russa Interfax informou que, se for considerado culpado, Leake pode pegar até 12 anos de prisão.

Uma fonte que pediu para não ser identificada devido à sensibilidade da situação disse à Reuters que o grupo de rock do qual ele fazia parte não fazia um show desde 2019.

Quando Leake inicialmente veio para Moscovo, ele trabalhou como professor de inglês e ajudou a traduzir canções para bandas russas.

Assédio

Desde que a guerra na Ucrânia começou em fevereiro do ano passado, os Estados Unidos disseram repetidamente a seus cidadãos que deixassem a Rússia devido ao risco de prisão arbitrária ou assédio por parte das agências policiais russas.

Em dezembro passado, a estrela do basquete americano Brittney Griner foi libertada numa troca de prisioneiros, tendo sido sentenciada a nove anos por posse de cartuchos de vape contendo óleo de cannabis - que é proibido na Rússia - após um processo judicial considerado uma farsa por Washington.

Paul Whelan, um ex-fuzileiro naval dos EUA, cumpre uma sentença de 16 anos, na Rússia, depois de ser condenado por acusações de espionagem que Washington também diz serem uma farsa.

O repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, cidadão americano, foi preso em Março por acusações de espionagem que ele, o jornal e Washington negam.