Rússia põe fim ao acordo de exportação de cereais da Ucrânia

A Rússia disse na segunda-feira que está a pôr termo à sua participação num acordo com quase um ano que permitiu à Ucrânia exportar os seus cereais a partir de três portos ucranianos, passando por navios de guerra russos no Mar Negro.



As Nações Unidas e a Turquia mediaram a Iniciativa para os Cereais do Mar Negro no meio de uma crise alimentar global, procurando facilitar as exportações que, de outro modo, ficariam bloqueadas na guerra de 17 meses da Rússia contra a Ucrânia. Grande parte dos cereais exportados foi enviada para países empobrecidos de África, do Médio Oriente e da Ásia.



Antes da expiração do acordo, na segunda-feira, 17 de julho, a Rússia afirmou que não estava a beneficiar o suficiente com a iniciativa. A Ucrânia e a Rússia são ambos grandes fornecedores mundiais de trigo, cevada, óleo de girassol e outros produtos alimentares a preços acessíveis.

As exportações ucranianas "serão gravemente afectadas porque o transporte de cereais por via marítima é a forma mais eficiente de transportar cereais da Ucrânia", disse à VOA o ministro ucraniano da Política Agrária, Mykola Solsky. A nível mundial, esta decisão terá um impacto tal que as pessoas mais pobres do mundo ficarão à beira da fome, porque serão obrigadas a pagar mais pelos alimentos e a comprá-los em menor quantidade".



A Ucrânia "vai lutar por este corredor de cereais e utilizaremos todos os outros métodos de exportação", disse Solsky.

Para além das exportações de cereais ucranianos, um memorando de entendimento paralelo entre Moscovo e as Nações Unidas procurou eliminar os obstáculos à exportação de cereais e fertilizantes russos. Embora as exportações de alimentos e fertilizantes não sejam proibidas pelo Ocidente, foram envidados esforços para aliviar as preocupações de bancos, seguradoras, transportadores e outros agentes do sector privado, receosos de fazer negócios com a Rússia.



Uma das principais exigências da Rússia tem sido a reintegração do seu banco agrícola no sistema SWIFT de transacções financeiras.



"Infelizmente, a parte dos acordos do Mar Negro que diz respeito à Rússia ainda não foi implementada, pelo que o seu efeito está terminado", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas. "Assim que a parte russa dos acordos for cumprida, o lado russo voltará à implementação deste acordo, imediatamente."



A ONU disse que desde o início das exportações em agosto de 2022, 32,9 toneladas métricas de produtos alimentícios foram exportadas para 45 países. Especialistas disseram que não renovar o acordo faria com que os preços dos alimentos disparassem.



O último navio a deixar a Ucrânia sob o acordo deixou um porto ucraniano no domingo.