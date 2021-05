Rádio do Príncipe recebe apoio de Cabo Verde

A Rádio pública da Região Autónoma do Príncipe navega num mar de muitas dificuldades, seja nos domínios técnicos e de recursos humanos qualificados, por isso está à procura de parceiros externos para minimizar os problemas.

Nesta base concretizou, esta quinta feira, 27, a assinatura de um protocolo de cooperação com a Radio Televisão Cabo-verdiana (RTC), documento rubricado no quadro da visita que o presidente do Governo regional daquela ilha do arquipélago santomense efectua a Cabo Verde.

A RTC disponibiliza-se a apoiar na assistência técnica e formação profissional, facto que o director da emissora regional enaltece e agradece.

Fredy Umbelina considera, " que esta parceria dará grande contribuição na materialização do objectivo formação de recursos humanos", realçando ainda "queremos ter uma rádio mais informatizada, que possa fazer um trabalho de melhor qualidade no sentido de servir as populações locais e na diáspora".

Outro aspecto importante e marca esta primeira visita do Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe à terra dos seus pais prende-se com a cooperação na área da educação.

Acompanhe: