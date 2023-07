Quelimane: Ausências não impedem Renamo de apostar em Manuel de Araújo

A Renamo voltou a apostar no Manuel de Araújo como seu cabeça de lista para a autarquia de Quelimane, Zambézia, apesar das críticas que lhe têm sido feitas de que ele está sempre a viajar e não vive os problemas da cidade, o que é visto como um esforço que o partido está a fazer para não perder aquela autarquia para a Frelimo ou MDM.

Na defensiva, Manuel de Araújo diz que, com o apoio de parceiros, sobretudo internacionais, “Quelimane é hoje umas das cidades mais limpas do país.’’

Ao abrigo da actual lei eleitoral, os candidatos a presidentes de conselhos municipais são indicados através de uma lista de partidos políticos e não por via de indicação directa, e a Renamo, em algum momento, manifestou-se agastada com as ausências de Manuel de Araújo, suscitando dúvidas se ele seria ou não o candidato da perdiz às municipais de 11 de Outubro.

O analista político Paulino Cossa, disse que decorrente dos últimos desenvolvimentos daquilo que Manuel de Araújo terá sido para a própria Renamo até podia ter sido afastado, mas por causa da popularidade que ele tem em Quelimane, manteve-o para que o partido não perca a autarquia.

‘’Foi uma escolha acertada, porque se a Renamo tivesse afastado Manuel de Araujo podia ter acontecido aquilo que ocorreu na cidade da Beira, em que o partido perdeu a autarquia para o MDM’’, afirmou aquele analista.

Ausências

Entretanto, o pesquisador do CIP, Ivan Mausse, diz que as ausências de Manuel de Araújo até seriam importantes se fosse para atrair investimentos para a autarquia de Quelimane, “mas ao longo destes anos todos, e já está quase no fim do mandato, nós não vimos qualquer investimento que se repercutisse na vida dos munícipes’’.

Mausse diz que o município de Quelimane “continua a enfrentar os mesmos problemas, nomeadamente estradas esburacadas, a questão do saneamento, recolha de lixo, entre outros, ou seja, não houve qualquer investimento de vulto que justificasse as ausências do presidente Manuel de Araújo’’.

Mas Manuel de Araújo diz que com o apoio de parceiros, cumpriu a promessa que havia feito aos munícipes de Quelimane, de tirar a cidade do buraco em que se encontrava, sublinhando que “hoje, Quelimane deixou de ter poças de água no centro das vias de acesso’’.

Os munícipes, afirma o edil, “deixaram de ter a obrigação de andar com carros com tração às quatro rondas dentro da cidade e transformamos Quelimane de uma das cidades mais sujas para uma das limpas de Moçambique”.

A Frelimo diz que um dos seus principais objectivos nestas eleições é recuperar as autarquias que estão a ser geridas pela oposição, mas há quem questione se tendo em conta a popularidade de Manuel de Araújo em Quelimane, conseguirá aquele partido tirá-lo daquela autarquia.

Em Quelimane, a Frelimo apostou no musico Ney Gany, que foi eleito ao nível da base, à luz das diretivas internas do partido, e o analista político Gil Anibal, considera que ‘’se ele foi vencedor ao nível da base, significa que os camaradas confiam nele para dirigir os destinos daquela autarquia’’.