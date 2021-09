Queda de helicóptero da Força Aérea de Angola faz dois mortos em Benguela

A queda de um helicóptero da Força Aérea Nacional (FAN) de Angola, nesta quarta-feira, 22, ao meio dia, na localidade de Kapilongo, município de Benguela, provocou dois mortos e três feridos, apurou a VOA de fonte daquele ramo das Forças Armadas Angolanas.

As vítimas mortais são dois pilotos seniores, segundo a mesma fonte, que não pôde, entretanto, precisar as causas do acidente.

O oficial da FA adiantou que se aventa a hipótese de ter existido fogo no interior do aparelho, um helicóptero do tipo Alouette 3, que seguia em direcção à cidade do Lubango, província da Huíla.

A bordo seguiam ainda o comandante, o mesmo que esteve envolvido num acidente de aviação juntamente com profissionais da Televisão Pública de Angola (TPA), há alguns anos, o técnico de bordo e uma senhora que apanhava boleia.

É esperada uma equipa técnica de Luanda para apurar as causas.