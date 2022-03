Quatro pessoas morreram em queda de avião militar dos EUA na Noruega

Todas as quatro pessoas a bordo de uma aeronave militar dos Estados Unidos morreram quando o aparelho caiu numa área remota do norte da Noruega na sexta-feira durante um exercício de treino militar liderado pela NATO, disse a polícia local neste sábado, 19 de Março.



"Até onde a polícia sabe, todos os quatro são de nacionalidade americana", disse a polícia. O primeiro-ministro Jonas Gahr Stoere twittou condolências pelo que ele disse ser a morte de quatro americanos.



A aeronave MV-22B Osprey pertencente ao Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA participava de um exercício chamado Cold Response.

Os serviços de resgate chegaram ao local do acidente por terra no início do sábado, depois dos helicópteros não conseguirem pousar devido às más condições climáticas. Ventos fortes sopravam, chuvas fortes caíam e havia risco de avalanches, de acordo com as previsões meteorológicas locais.



"A polícia chegou ao local do acidente por volta das 00:30 GMT. É lamentavelmente confirmado que todos os quatro a bordo do avião morreram", disse Ivar Bo Nilsson, chefe da operação da polícia de Nordland, em comunicado.



A polícia está a investigar a causa do acidente, embora o seu trabalho tenha sido interrompido por causa das condições climáticas. O trabalho foi programado para ser retomado assim que o tempo melhorar.



Cerca de 30.000 soldados de 27 países estão envolvidos no Cold Response, um exercício destinado a preparar os países membros da NATO para a defesa da Noruega.