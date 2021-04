Quatro estudantes universitários detidos numa manifestação no Uíge

A polícia angolana deteve, neste sábado, 17, quatro estudantes do Uíge que participavam na manifestação contra os custos de frequência de cursos universitários.

Entre os detidos está o secretário provincial do Movimento de Estudantes de Angola (MEA), no Uíge, Guimarães Kanga, conhecido por Libertador de Mentes Aprisionadas.

A manifestação do MEA foi realizada para exigir a revogação do decreto nº 124/20, que estipula novos custos dos emolumentos nas universidades públicas e privadas. Outras acções do género foram agendadas em Luanda, Huambo e Moxico.

No Uíge, durante três horas, a polícia impediu a marcha e recorreu à sua unidade de Intervenção Rápida (PIR) para dispersar os estudantes, que exibiam cartazes que exigiam a alteração do referido, emissão de declarações e exames de recursos no ensino superior, além da luta contra a corrupção.

A VOA tentou ouvir a polícia, mas sem sucesso.