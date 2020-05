Quase 250 milhões de africanos serão infectados com o coronavírus - OMS

A Organização Mundial de Saúde disse que quase 250 milhões de pessoas serão eventualmente ifnectadas com o coronavírus e que 150.000 pessoas poderão morrer em África se não forem tomadas medidas urgentes.

O estudo publicado na revista “BMJ Global Health” projecta níveis de infecção e morte mais baixos noutras partes do mundo incluindo Europa e Estados Unidos.

O número de mortos da covid-19 em África subiu hoje para os 2.704, com mais de 81 mil infectados em 54 países, segundo as últimas estatísticasdo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC)

O Egipto é o país com mais mortos (612) e tem 11.719 casos, seguindo-se a Argélia, que 542 mortos e 6.821 infectados.

A África do Sul tornou-se o terceiro com mais mortos (261), continuando a ser o país do continente com mais casos da Covid-19, com 14.335 infectados.

Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, (PALOPs) a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções, com 913 casos, e regista três mortos.

Cabo Verde tem 328 infeções e três mortos e São Tomé e Príncipe conta 235 casos e sete mortos.

Moçambique conta com 129 doentes infectados e Angola tem 48 casos confirmados de covid-19 e dois mortos.

Estados Unidos com mais casos e mortes

Os Estados Unidos continuam a liderar o mundo no número de casos do coronavírus com quase milhão e meio de casos e quase 89.000 mortes.

Em redor do mundo mais de 4,6 milhões de pessoas foram infectadas e mais de 311.000 morreram.