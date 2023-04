Quénia: Quatro seguidores morrem após passar fome na propriedade de um líder religioso

NAIROBI, Quénia (AP) - A polícia na costa do Quénia encontrou 15 paroquianos emaciados na propriedade de um pastor da igreja, e quatro das pessoas morreram, após o grupo ter sido resgatado e levado a um hospital, disseram as autoridades.

A polícia disse que os investigadores receberam uma denúncia de que dezenas de pessoas morreram de fome depois do pastor ter lhes informado que era uma maneira de conhecer Jesus. A maioria dos seguidores não conseguia andar ou falar quando as autoridades os encontraram.

O pastor da Good News International Church, Paul Makenzi, entregou-se na sexta-feira à polícia na cidade de Malindi.

Makenzi foi preso e acusado, no mês passado, pela morte de duas crianças cujos pais eram membros da sua igreja. Ele se declarou inocente e foi libertado sob fiança, enquanto o processo continuava.

As pessoas que morreram na sexta-feira não foram identificadas e os seus corpos foram levados para um necrotério em Malindi.

Os moradores reclamaram com as autoridades locais sobre o pastor, acusando-o de fomentar o crescente culto na área. Os cultos são comuns no Quênia, que tem uma sociedade amplamente religiosa.

A polícia recebeu informações sobre uma possível vala comum na propriedade do pastor, mas as buscas iniciais não localizaram nenhuma.

As investigações estão em andamento, de acordo com o chefe da polícia do subcondado de Malindi, John Kemboi.