Putin e Kin encontram-se na Rússia

O Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong Un, chegou à Rússia nesta trrca-feira, 12, para conversações com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em meio a advertências dos EUA e da Coreia do Sul sobre uma potencial transferência de armas.

Kim e Putin supostamente discutirão o fornecimento da Coreia do Norte à Rússia com mais armas para serem usadas na sua guerra contra a Ucrânia e outras operações militares, enquanto Kim parece esperar que a Rússia dê à Coreia do Norte tecnologia avançada para seus satélites e submarinos com propulsão nuclear, como bem como assistência alimentar.

Em Moscovo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nque a visita de Kim à Rússia será “plena”.

“Haverá negociações entre duas delegações e, depois disso, se necessário, os líderes continuarão a comunicação no formato um a um”, concluiuo porta-voz de Vladimir Putin.

Os EUA e a Coreia do Sul renovaram seus avisos à Coreia do Norte para não fornecer munições à Rússia que possam ser usadas na guerra na Ucrânia.



“Nenhum país membro das Nações Unidas deve violar as sanções e resoluções do Conselho de Segurança da ONU, incluindo [se envolver no] comércio ilegal de armas”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Lim Soo-suk, durante uma conferência de imprensa hoje.



Em Washington, o Departamento de Estado disse que qualquer transferência de armas da Coreia do Norte para a Rússia constitui uma violação de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.



“É claro que aplicamos agressivamente as nossas sanções contra entidades que financiam o esforço de guerra da Rússia, e continuaremos a aplicar essas sanções e não hesitaremos em impor novas sanções, se apropriado”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, durante na segunda-feira, 11.



Entretanto, alguns analistas estão céticos de que as armas fornecidas pela Coreia do Norte à Rússia possam ter um impacto substancial na guerra na Ucrânia.