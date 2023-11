Punições mais duras para se reduzir acidentes de viação em Angola, advogam peritos

Punições mais duras e melhor instrução são as medidas propostas para se tentar reduzir o número de acidentes de viação em Angola que só entre Janeiro e Outubro provocaram 14.590 mortes.

Dados recentes dão conta que só na capital do país Luanda 441 pessoas morreram e mil 873 acabaram feridas de um total de mil e 686 acidentes de viação registados no primeiro semestre do corrente ano 2023.

Na Huíla 70 pessoas morreram entre Janeiro e Outubro como consequência de quinhentos acidentes de viação.

O excesso de velocidade, falta de precaução dos peões na travessia, a não cedência de prioridade de passagem, mau estado técnico dos veículos, condução em estado de embriaguez, deficiente iluminação pública e mau estado das vias estão entre as conhecidas causas dos acidentes de viação.

O instrutor e director de uma escola de condução no Lubango, Chambala Eurico Caita, defende a aplicação de medidas duras como a responsabilização criminal, cassação da carta de condução e proibição de conduzir durante algum tempo aos infractores que tenham violado gravemente o código de estrada.

“É só publicitar que dez indivíduos viram caçadas as cartas por excesso de velocidade e todos começam a prestar mais atenção”, acrescentou.

O especialista em trânsito rodoviário Estêvão Pedro olha com preocupação para as violações que se verificam no dia-a-dia para alertar que há práticas que precisam de mudar.

“ Isto está a contagiar quase toda a gente, os condutores param mesmo mal param os veículos em lugares não apropriados e aliás não só paragem como início da marcha”, disse.

“Refiro-me concretamente aos nossos condutores dos autocarros públicos, infelizmente eles não têm noção do perigo que têm causado quando pretendem iniciar a marcha”, afirmou

Muitos acidentes de viação são atribuídos aos mototaxistas, muitos deles sem preparação para se fazerem na estrada.

O delegado da Associação dos Mototaxistas e Transportadores de Angola (Amotrang) na Huíla, Alberto Daniel, fala de um trabalho de formação contínua dos associados sobre as regras do trânsito em parceria com as autoridades para mitigar a situação.

Para a Polícia Nacional não é por falta de punição que os acidentes são desencorajados.

O director provincial do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária, António Franco, diz que o elevado número de acidentes é uma grande preocupação por isso a apoia a introdução no ensino primário de matérias ligadas à segurança rodoviária.

“Por isso é que se está a discutir que haja inserção no ensino escolar sobretudo no nível pré-escolar da matéria de legislação”, disse afirmando ainda que “a desinformação o desconhecimento também estão na base desses acidentes nós estamos a falar sobretudo dos atropelamentos”.

Especialistas em trânsito rodoviário também sugerem a responsabilização das entidades que velam pela condição das vias, muitas delas em mau estado e que estão na origem de muitos acidentes de viação.