PRS celebra 30 anos com duras críticas ao governo angolano

O Partido da Renovação Social de Angola,PRS, festejou o trigésimo aniversário da sua existência com ásperas críticas ao executivo de João Lourenço.



Oseu presidente Benedito Daniel disseque o actual presidente “defraudou” osangolanos com as promessas que fez em 2017.

"O povo continua na miséria, o desemprego cresceu, a pobreza está altíssima, a vida dos angolanos piorou", disse Daniel para quem "45 anos depois da independência ainda há angolanos sem energia elétrica em casa, sem escola, sem hospitais sem água apesar dos rios que passam pelas aldeias”.

Para o presidente do PRS o executivo do MPLA sempre habituou os angolanos com planos que nunca resultaram e um dos exemplos é o da água para todos.

"O governo criou o programa água para todos que na verdade era mais todos para água já que usou dinheiros públicos e não resultou".

O quarto maior partido do país considera que o partido que governa Angola nunca esteve disponível a alternâncias do poder, daí protelar eternamente as eleições autárquicas.

"É preciso que as eleições autárquicas sejam realizadas ainda em 2021", disseo l”ider do PRS que condenou os actos de depressão contra jovens manifestantes e apelou ao presidente da republica a dialogar com os mesmos ao invés de reprimir.