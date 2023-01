PRS à espera do congresso até Maio e já há críticas ao presidente

O presidente do Partido da Renovação Social (PRS) de Angola tem até Maio para convocar o seu V Congresso, em que serão eleitos os órgãos de direcção, entre eles o presidente.



Benedito Daniel não disse ainda se será candidato à sua sucessão, no momento em que aumentam as críticas à sua gestão, muito por causa do partido ter visto reduzir a sua presença no Parlamento, de oito para dois deputados, nos últimos pleitos eleitorais.

Um dirigente admite haver dificuldades financeiras para a realização do congresso.



Maus resultados eleitorais, centralização das actividades, falta de disponibilidade por parte do Presidente do partido e o não desenvolvimento da organização política levantam suspeições a um provável segundo mandato de Benedito Daniel.



“Como membro do partido, acho que ele não devia voltar a concorrer, não houve trabalho suficiente, houve uma certa centralidade das actividade, pouca disponibilidade para o partido e mais para o parlamento”, apontou Gilberto Pedro, militante destacado do partido.

Questionado sobre os prazos para a realização do congresso, Rui Malopa, secretário geral do PRS, remete o assunto para o presidente Benedito Daniel.



"Estas são matérias que são do fórum do presidente do partido... o último congresso foi em Maio e até Maio ainda se está em tempo” diz.



A VOA tentou insistentemente falar com o presidente do Partido, mas sem sucesso.



Entretanto, o secretário para Infraestruturas do PRS, Pedrito Cuchiri, acalma os militantes e explica que a convocação do congresso que pode ser realizado no mês de Maio, está dependente da criação de condições financeiras.