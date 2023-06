Protestos em Namibe em solidariedade aos mototaxistas deixam saldo de desmaios, ferimentos e 12 detenções

A cidade do Namibe, na província angolana do mesmo nome, acordou com protestos de jovens em solidariedade aos moto-taxistas que reclamam o aumento do preço do litro de gasolina de 160 para 300 kwanzas.

Em resposta, a Polícia de Intervenção Rápida usou granadas para dispersar os cidadãos que estavam nas ruas, enquanto os moto-taxistas observaram em casa um protesto massivo denominado "A mota fica em casa".

O cruzamento da Avenida 5 de Abril com a rua principal 5 de Abril foi o principal local do confronto, onde os agentes da polícia e os jovens permaneceram cerca de quatro horas em avanços e recuos.

Sete pessoas desmaiaram e dois agentes da polícia foram feridos devido às pedradas.



A polícia deteve 12 jovens.

A Voz da América está a tentar ter reacções das autoridades.

(Em actualização).