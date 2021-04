Protestos contra “sumiço” de vagas para empregados de limpeza na Educação agitam Benguela

Centenas de candidatos a auxiliares de limpeza na Educação em Angola marcharam nesta terça-feira, 13, pelas ruas da cidade de Benguela em protesto contra a admissão de um número inferior às vagas anunciadas, com insinuações de corrupção nas escolhas.



Contas feitas pela VOA num dos pontos de reivindicação, indicam que o número de admitidos está muito aquém das 83 vagas anunciadas pelo Gabinete Provincial de Educação.

A manifestação decorreu sem incidentes e ao longo da marcha os manifestantes foram acompanhados por aagentes da polícia.

Os manifestantes disseram que apenas 9 pessoas foram admitidas acrescentando que foram admitada spessoas com mais de 35 anos de idade quando, segundo disseram, o concurso era só para pessoas com idade inferior a 35 anos.

“Para onde foram as outras vagas?”, indagaram manifestantes falando à VOA.

A VOA não conseguiu obter a versão da Secção Municipal de Educação.

O presidente do corpo de júris para os dez municípios, Evaristo Calopa, que é o director do Gabinete Provincial de Educação, disse ser prematuro abordar o assunto sem elementos do órgão municipal.

Dados oficiais indicam que o município sede da província contou com um número de candidatos superior a nove mil, com as habitações literárias até à sexta classe.

