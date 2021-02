Protestos contra Bolsonaro crescem, mas chances de impeachment "são impossíveis", dizem analistas

Mostre mais Show less

Os protestos pedem a saída do político do cargo.

No entanto, os analistas ouvidos pela Voz da América consideram que as chances de Bolsonaro sofrer um impeachment são pequenas. Isso porque nesta semana o Congresso Brasileiro elegeu os novos presidentes da Câmara e do Senado Federal - ambos aliados do presidente, que teria maioria para barrar qualquer pedido de afastamento do cargo.