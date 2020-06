Projetos inflacionados disparam o alarme da corrupção em Angola

Denúncias de comportamentos que revelam potenciais casos de corrupção podem comprometer os objetivos definidos pelo Governo angolano na implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIN).



Em algumas províncias, o programa de iniciativa presidencial já está ser executado, mas são muitas as dúvidas e suspeitas que se levantam quanto à transparência dos projetos que estão a ser atribuídos a diferentes obras de impacto social e económico.



De acordo com os dados das autoridades, cerca de 500 projetos inseridos no PIIN, em curso nos 164 municípios do país, registam uma execução física na ordem de 80 por cento.



De acordo com fontes governamentais, até ao momento, os projetos

já consumiram cerca de 20 mil milhões de kwanzas.



O Governo angolano reconhece, no entanto, que a grande preocupação,

nesta altura, tem que ver com a execução dos contratos públicos e com

a depreciação da moeda nacional.



O inspector-chefe da Procuradoria-Geral da República apelou recentemente os cidadãos a denunciar o descaminho do dinheiro atribuído às administrações municipais, no âmbito deste plano.



O magistrado do Ministério Público apelou também aos administradores

municipais a serem implacáveis com aqueles que continuarem a usar os recursos do Estado destinados a melhorar a vida da população, para fins inconfessos.



A sociedade civil em Angola é consensual em apontar as administrações

municipais como estando a promover projetos suspeitos, cuja viabilidade não atende os objetivos de desenvolvimento local.



A preocupação sobre os desvios dos objetivos do plano integrado de

intervenção nos municipios é traduzida nas palavras do jurista Lindo

Bernardo Tito, para quem a corrupção é estrutural e não existe moral do poder central para fiscalizar os projetos.

O especialista em projetos de desenvolvimento, Sérgio Calundungo, o analista político Osvaldo Mariano e o deputado da UNITA Raúl Danda também participam nesta edição de Janela de Angola.

Acompanhe aqui: