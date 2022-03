Projecto lançado no Namibe visa retirar cinco mil crianças da situação de desnutrição moderada

Cerca de cinco mil crianças com desnutrição moderada na província angolana no Namibe podem vir a ser beneficiadas pelo projecto Fortalecimento, Resiliência, Segurança Alimentar e Nutricional (Fresan).

O anúncio foi feito pelo director do Gabinete Provincial do Namibe da Saúde, à margem da apresentação pública do Fresan, recentemente no Namibe.



"Os projetos trazem um indicativo positivo quando trata-se de furos de águas, que de uma forma ou outra vai minimizar o impacto da seca e consequentemente reduzir aquelas doenças resultantes dos efeitos das consequências da seca”, disse Pedro Miguel Ferreira "Coríntios", acrescentando haver “um trabalho a ser feito para agricultura familiar”.

O pacote de iniciativas está avaliado num investimento de sete milhões de euros.

Maisa Tavares, vice-governadora do Namibe para o Sector Político, Econonómico e Social, acredita que o projecto “vai agregar valores no trabalho já iniciado na luta contra os efeitos negativos da seca na região.