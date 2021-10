Profissionais de saúde guineenses retomam actividades e querem dialogar

Os profissionais de saúde da Guiné-Bissau retomaram hoje, 28, os serviços mínimos nas unidades hospitalares do país.

A decisão dos sindicatos aconteceu depois do apelo do Presidente da República, disse o ministro do Interior, Botché Candé, que esteve reunido ontem com os dois sindicatos do sector de saúde.

Além do hospital “Simão Mendes”, em Bissau, apuramos que os serviços foram retomados em Gabu e Batafá, ambas cidades regionais no leste.

Entrevistado pela VOA, Yoio João Correia, líder de um dos sindicatos do sector de Saúde, confirmou que “tendo em conta o acto nobre ontem do ministro de Estado, mandatado pelo Presidente da Republica, decidimos também aderir o pedido”.

Vanésio Sanca, director do Hospital de Catió, no sul, disse que “ a partir de hoje retomaram os serviços mínimos aqui no Hospital regional de Catió. É um alivio. Imagine, esses dias estive cá sozinho a prestar serviços em todas as enfermarias”.

“Aqui na nossa estrutura, os serviços mínimos foram retomados”, confirmou igualmente António Sambú, responsável da estrutura sanitária de Bolama.

Ultrapassada esta fase, o sindicalista Yoio João Correia, fala da abertura da sua organização nas presentes negociações com o Governo.

“Estamos abertos ao diálogo, porque achamos que só com o diálogo é que poderemos chegar ao bom ponto”, disse.