Profissionais da Televisão São-tomense suspendem greve após acordo com Governo

Profissionais da Televisão São-tomense (TVS) suspenderam a greve iniciada na sexta-feira, 2, após o Governo assumir que vai pagar até o próximo dia 13 os três meses do subsídio da Covid-19 em atraso.

No memorando assinado pelas partes, o Executivo assegura também que a proposta de lei de reajuste da grelha salarial, que contempla o aumento salarial reivindicado, deverá ser votada no Parlamento dentro de curto espaço de tempo.

Entretanto se a lei de ajuste salarial na função pública não for aprovada, as partes iniciarão as negociações para a implementação do Estatuto de Carreira dos Profissionais da Comunicação Social antes da aprovação do Orçamento Geral de Estado para o ano 2022, lê-se no memorando de entendimento.

De recordar que os profissionais da televisão pública reivindicavam o pagamento de três meses de subsídio de Covid-19 em atraso e a implementação do Regime Especial no quadro do Estatuto de Carreira dos quadros da Comunicação Social aprovado há cerca de dois anos.