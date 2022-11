Professores moçambicanos em greve parcial por novo enquadramento

Docentes ligados ao autoproclamado Movimento Professores Unidos estão desde ontem em greve parcial, em reivindicação por um melhor enquadramento salarial na nova tabela de remunerações no aparelho de Estado.



O movimento, composto por um número não especificado de professores, desavindos com a Organização nacional de Professores (ONP), agremiação oficialmente reconhecida como representante da classe docente, vem levando a cabo uma onda de reivindicações, que culminou com a tomada da decisão de paralisar as aulas.



“Enviamos uma carta para o Governo com as nossas reivindicações, nomeadamente, a revisão do enquadramento salarial dado aos professores e uma melhor consideração da classe, mas não tivemos resposta e decidimos avançar com a greve” disse uma das representantes do movimento, ao nível da cidade e província do Maputo, que preferiu falar em anonimato, alegadamente porque o grupo está a sofrer ameaças diversas.

Um pouco por todo o país, professores de diversas escolas trocam as suas responsabilidades nesta época em que decorrem exames escolares da sexta e sétima classes, e preparação dos alunos dos restantes níveis, por manifestações que, não tendo muito seguimento ao nível da media tradicional, vão viralizando pelas redes sociais.



Enquanto esperam por uma nova posição do Governo, em algumas escolas os professores vão apertando o cerco e congelam a divulgação das notas do último trimestre dos alunos.

“Vamos congelar as notas até que tenhamos uma resposta satisfatória por parte do Governo”, disse um dos grevistas em Maputo.



Greve sem impacto, segundo o Governo



Entretanto, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano desvaloriza a greve e diz que está a ter pouco impacto no sistema.

“Felizmente a alegada greve não afectou o exame escolar em curso”, afirma Feliciano Mahalambe, porta-voz do sector, em conferência de imprensa, em Maputo.



Refira-se que o Conselho de Ministros informou que as reivindicações apresentadas quer pelos professores, quer por outros grupos profissionais estão a ser analisadas e terão resposta no processo de enquadramento que está a ser reanalisado.