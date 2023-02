Professores angolanos não recebem salários em dias de greve, azedando negociações com o governo

O ministério da educaçã recusa-se a pagar aos professores que recentemente estiveram em greve, azedando as negociações enre as duas partes mas juristas e o próprio sindicato reconhecem que a lei autoriza isso.

Admar Jinguma, secretário geral do SINPROF diz reconhecer que na primeira fase da greve os descontos foram bem aplicados, já na segunda, o sindicalista entende que devia imperar o bom senso da entidade patronal.

"O não desconto aqui nesta fase é sempre na base do bom senso, se o professor já está reivindicar melhoria do seu salário e vem a entidade e desconta mais, entende-se o desconto aqui como retaliação embora a lei assim prevê mas o legislador acautelou a possibilidade do bom senso também” disse.

“Caso contr’ario é quartar esse direito (à greve)" acrescentou o sindicalista que avisou que este tipo de medidas pode resultar em “desmotivação que podenter a tendência de resistência em futuras greves".

Outro sindicalista Domingos Epalanga disse que “foii a ministra da educação que mentiu e enganou os professores e obrigou-os a fazer a greve”.

“O SINPROF estava no seu direito de exigir a entidade patronal o pagamento completo do salário dos professores mesmo durante esta fase da greve que só teve lugar por má

fé da ministra e de um conjunto de atitudes do ministério de tutela contra os professores", acrescentou.

Juristas dizem que não pagamento dos salários está previsto na lei

Joaquim Jaime é jurista e esclarece que de acordo com a lei o patrão não tem qualquer obrigação de pagar os trabalhadores durante a greve mas acrescentou que no caso em concreto dos professores o ministério da educação andou mal.

"Como é que a ministra da educação teve que esperar o despoletar de uma greve por exemplo, para decidir sobre a questão das batas?”, interrogou o jurista em referência a uma das exigência dos trabalhadres que querem o fim do uso obrigatório de batas.

“ O ministério da educação neste quesito em concreto mostrou ter péssimos negociadores, não percebe absolutamente nada sobre o processo", acrescentou



Para o futuro o jurista aconselha o sindicato dos professores em particular e outros de maneira geral a seguirem as práticas sindicais de outros países em que “ os sindicatos são verdadeiras máquinas empresariais, vão fazendo aprovisionamento ao longo do tempo, quando surgir necessidade de greve distribuem um subsídio mínimo als grevista enquanto dura a greve".

Em resposta, Admar Jinguma do SINPROF diz que esta prática na realidade angolana ainda não é possivel.

"O nosso sindicato é muito pobre, não nos permite acumular dinheiro para poder suavizar estes descontos que os professores sofrem”, disse



Da entidade patronal, de Luanda pelo menos, Filomena Carlos, directora da educação da capital justifica o que ocorreu. Afirmando que o não pagamento dos salários “É de lei”.

“Se o professor aderiu ele sabia quais eram as consequências portanto têm que estar consciente o que se espera quando decidem aderir à greve,”afirmou