Procuradora Inocência Pinto foi o nome mais votado para PGR, mas decisão será do PR

A procuradora Inocência Pinto foi o nome mais votado para preencher o cargo de Procuradora-Geral da República (PGR) de Angola, com 11 votos favoráveis, à frente do cessante procurador-geral, Helder Pitta Gróz, que obteve 10 votos, e doa ctual vice-procurador Mouta Liz.



A eleição aconteceu nesta segunda-feira, 24, no Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP).



O porta-voz da Comissão Eleitoral daquele órgão, Arcanjo Custódio, que anunciou o resultado no final da reunião, acrescentou que os nomes serão agora enviados ao Presidente da República, que, da lista, vai escolher o procurador geral e o vice-procurador.

Apesar de Inocência Pinto ter sido o nome mais votado, o porta-voz da Comissão Eleitoral lembrou que João Lourenço "não é obrigado a nomear o nome mais votado".



Dos 10 pré-candidatos aprovados pela Comissão Eleitoral um acabou por desistir, ainda segundo Custódio.

Recorde-se que o mandado do actual PGR, Hélder Pitta Gróz, terminou em Janeiro de 2022.